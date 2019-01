USA-s vahistati vegetatiivses seisundis naisele lapse sigitamises kahtlustatav hooldaja

Sutherland vahistati pärast seda, kui uurijad said teisipäeval tema DNA proovi, teatas Phoenixi politsei. Tehti kindlaks, et Sutherlandi DNA sobib kokku sündinud lapse DNA-ga, ning mehele esitati süüdistus kaitsetu täiskasvanu kuritarvitamises ja seksuaalses kallaletungis, vahendab ABC News.

Võimude teatel oli Sutherland ajal, kui väidetav kuritarvitamine näib olevat raseduse kaasa toonud, vastutav naise hooldamise eest, teatas Phoenixi politsei esindaja eile.

Sutherland oli litsentseeritud meditsiiniõde Hacienda Healthcare’i hooldusasutuses Phoenixis alates 2011. aastast, teatas politsei.

Teisipäeval tegi naise perekonna advokaat John Micheaels avalduse, milles öeldakse, et perekond tahab selgitada, et naine ei ole koomas.

„Tal on märkimisväärsed vaimsed puuded haigushoogude tõttu väga varajases lapsepõlves,” öeldakse avalduses. „Ta ei räägi, aga tal on mõningane võime liigutada jäsemeid, pead ja kaela. Nende tütar reageerib helile ja on võimeline tegema näoliigutusi. Tähtis on, et ta on armastatud tütar, kuigi märkimisväärsete intellektipuuetega. Tal on tunded, talle meeldib, kui talle loetakse, ta naudib pehmet muusikat ja on võimeline reageerima inimestele, kellega ta on tuttav, eriti perekonnaliikmetele.”

Allikad ütlesid kohalikule telejaamale KPHO, et naine oli olnud hooldusasutuse patsient vähemalt kümme aastat.

Naine sünnitas terve lapse 29. detsembril.