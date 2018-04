USA-s vahistati aastakümnete tagustes sarimõrvades ja vägistamistes süüdistatav endine politseinik

Sacramento maakonna ringkonnaprokurör Anne Marie Schubert ja korrakaitsjad pöörasid sellele vanale juhtumile taas oma tähelepanu kaks aastat tagasi esimese teadaoleva rünnaku 40. aastapäeval.

Kuni eelmise nädalani ei olnud aga DeAngelo, kes elas kenasti korras hoitud kodus Citrus Heightsi eeslinnas, kus paljud rünnakud aset leidsid ja kus ta ka vargusega vahele jäi, nende vaateväljas.

Murrang juurdluses ja DeAngelo vahistamine toimusid Schuberti sõnul viimase kuue päeva jooksul „valguse kiirusel”.

Sacramento šerif Scott Jones ütles, et detektiividel õnnestus saada DeAngelo DNA proov, mis sobis.

1977. aasta mais, kui rünnakud pälvisid üleriikliku tähelepanu, ütles vägistaja ühele ohvrile, et tapab kaks inimest, kui näeb lugusid selle ohvri ründamise kohta. Umbes kaheksa kuud hiljem pärast veel üheksat kallaletungi täitis ta selle lubaduse.

Brian ja Katie Maggiore lasti maha Rancho Cordovas 1978. aasta 2. veebruaril, kui nad olid koeraga jalutamas.

Politsei registreeritud rünnakute arv langes järsult pärast DeAngelo politseist vallandamist. Need muutusid aga vägivaldsemaks ja liikusid Lõuna-Californiasse.

1979. aasta oktoobrist kuni 1981. aasta augustini toimus üheksa tapmist. Pärast vägistamist ja tapmist Orange’i maakonnas viis aastat hiljem näis kurjategija olevat oma tegevuse lõpetanud.

Kuigi on ebatavaline, et sarimõrvarid lihtsalt lõpetavad oma tegevuse, ei ole Jonesi sõnul tõendeid, et DeAngelo oleks pärast 1986. aastat mingeid kuritegusid toime pannud.

27 aastat töötas USA mereväe veteran DeAngelo Save Mart Supermarketsi jaotuskeskuses Sacramento eeslinnas Roseville’is. Eelmisel aastal läks ta pensionile.

DeAngelo ehitas raadio teel juhitavaid lennukimudeleid ning pidas oma maja ja muruplatsi piinlikult korras, teatasid naabrid. Ta näis olevat tore vanaisa, kes elas koos täiskasvanud tütre ja tütretütrega.