USA-s otsitakse taga relvapoodi sisse murdnud ja Trumpile manifesti saatnud meest

USA politsei otsib Wisconsini osariigist pärit relvastatuks ja ohtlikuks peetavat meest, kes saatis president Donald Trumpile religioonivastase manifesti.

32-aastane Joseph A. Jakubowski on tagaotsitav teisipäevase sissemurdmise eest oma 113 kilomeetri kaugusel Milwaukeest asuva kodulinna Janesville’i relvapoodi Armageddon Supplies. Rocki maakonna šerifibüroo teatel viidi relvapoest kaasa mitmeid püstoleid ja püsse, vahendab Reuters.

Hiljem samal õhtul leiti samast lähedalt põlev auto. Politsei usub, et auto süütas Jakubowski.

Uurijatel on Jakubowski Trumpile saadetud 161-leheküljeline manifest. See on täis igasugusel tasemel ametnike vastaseid teravusi, teatas Rocki maakonna šerif Robert Spoden eelmisel nädalal.

Manifesti analüüsinud uurijad tunnevad muret religioonivastaste seisukohtade pärast.

Ettevaatusabinõuna on võetud valve alla kohalikud kirikud ja muud riituspaigad, kuid mingeid intsidente pole ette tulnud.

Pühapäeval otsis Jakubowskit 150 korrakaitsjat, sealhulgas föderaalse juurdlusbüroo (FBI) agendid.

Varem politseinikult relva äravõtmise ürituse eest vangis istunud Jakubowski arvatakse olevat viimasel ajal poliitikast huvituma hakanud.

Jakubowski tuttav on öelnud, et ta on rääkinud plaanist varastada relvi ja korraldada mingisugune rünnak, võimalik, et koolis, teatas Spoden.