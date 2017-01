USA-s hukkus öö jooksul ekstreemsete ilmastikuolude tõttu vähemalt 11 inimest

Georgia eriolukordade agentuuri esindaja Catherine Howden rääkis meediale, et surmad leidsid aset Florida ja Georgia piiri läheduses asuvates Cooki, Brooksi ja Berrieni maankondades, vahendab USA meedia.

Howdeni sõnul olid surmad seotud ekstreemsete ilmastikuoludega, kuid ta ei täpsustanud, kas nende põhjuseks olid tornaadod. Piirkonnas on öö jooksul antud mitmeid tornaadohoiatusi.

Kohalikud võimud alles üritavad piirkonda pääseda.

USA edelapiirkond on nädalavahetusel maadelnud tormide, tuulte ja ebastabiilsete ilmastikutingimuste käes.

