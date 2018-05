USA-s Houstoni lähedal leidis aset järjekordne koolitulistamine, kaheksa inimest hukkus

BBC andmetel sai tulistamises surma kaheksa inimest ning mitmed said viga. Vigastatute seas on ka üks politseinik.

Veel ei ole teada, kas tulistaja oli õpilane, sest politsei ei ole ühtegi versiooni kinnitanud, ent kooli direktori asetäitja ütles meediale, et ründaja on kinni peetud.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk