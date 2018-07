USA-s esitati süüdistus valimiskampaania ajal Trumpi ja Putini kohtumist korraldada püüdnud venelannale

Butina osales kahes katses korraldada 2016. aastal kohtumine Trumpi ja Putini vahel. Süüdistustes ei mainita Trumpi nime, kuid on selge, et Butina tegevus oli osa hoolikalt välja töötatud Vene luureoperatsioonist.

Süüdistuse esitas USA justiitsministeeriumi riikliku julgeoleku prokuratuur, mitte eriprokurör Robert Muelleri meeskond, mis Venemaa sekkumist USA valimistesse uurib. Butina tegevuse uurimine on kestnud mõnda aega ja on toimunud Muelleri juurdlusega paralleelselt.

Butina sisenes USA-sse 2016. aastal tudengiviisaga, aga skeem, mille järgi ta töötas, oli välja töötatud juba 2013. aastal. Tol ajal olid vabariiklaste favoriidid presidendivalimistel kuberner Jeb Bush ja senaator Marco Rubio, kes ei näidanud üles mingit huvi Venemaa huvidega arvestada. Kohtumaterjalides kirjeldatakse jõupingutusi vabariiklaste vaadete muutmiseks Venemaa kohta.

Justiitsministeeriumi teatel töötas Butina kõrgetasemelise Vene ametniku ülesandel. Viimase nime ei avaldata. Varem on selleks nimetatud Venemaa keskpanga asejuhti Aleksandr Toršinit, keda on seostatud nii Vene eriteenistuste kui ka organiseeritud kuritegevusega. Toršinile on kehtestatud USA sanktsioonid muu hulgas lääne demokraatiate õõnestamise eest.

Butina pidas kohtumaterjalide järgi NRA-d võimsaks jõuks vabariiklaste poliitika muutmiseks.

2016. aasta mais pakkusid Toršin ja Butina kohtumist Trumpi ja Putini vahel NRA iga-aastasel kogunemisel Kentucky osariigis Louisville’is. Trumpi väimees Jared Kushner ei olnud ettepanekuga nõus. Toršini ja Butinaga kohtus NRA sponsoreeritud lõunal Trumpi vanim poeg Donald Trump Jr.

Prokuratuuri teatel aitas üks USA poliitikategelane Butinal välja selgitada poliitikuid, meediainimesi ja äritegelasi, keda sihikule võtta.

Butina ja Toršin käisid mitmetel vabariiklastega seotud organisatsioonide üritustel.

New York Times on varem kirjutanud, et Butinal tekkis lähedane suhe NRA liikme ja pikaajalise konservatiivse aktivisti Paul Ericksoniga, kes osales jõupingutustes korraldada Trumpi ja Putini kohtumine.

Pärast 2016. aasta novembris toimunud USA presidendivalimisi kirjutas Butina Twitteris Toršinile: „Ma olen valmis uuteks korraldusteks.”