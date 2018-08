USA-s El Pasos peavad mõned kohalikud eestlastest raamatumüüjaid inimkaubitsejateks

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Joe Raedle, AFP

USA linna El Paso elanikud väljendasid muret raamatuid müüvate eestlaste üle ja mindi isegi nii kaugele, et spekuleeriti, et eestlased on osa inimkaubitsemisskeemist.