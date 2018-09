USA-s Dallases lasi valesse korterisse sisenenud politseinik maha seal olnud mehe

Dallase politsei teatas oma avalduses, et esialgse informatsiooni järgi kutsus politseinik abi ja ütles, et sisenes ohvri korterisse, arvates, et see on tema oma, vahendab NBC News.

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi enne kella 22 Dallase kesklinnast lõunas.

Politseinik oli täies vormiriietuses ja tulistas, tabades ohvrit, teatas politsei.

26-aastane mees viidi haiglasse, kus ta suri.