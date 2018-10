USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton peab Moskvas läbirääkimisi tuumarelvakokkuleppe üle

Homme võib Bolton kohtuda ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, teatas Kremli pressiesindaja, kelle sõnul tahab Putin selgitusi USA kavatsuste kohta.

Eile hoiatas Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov, et kokkuleppest taganemine oleks väga ohtlik samm, ning ütles, et Washington seisab silmitsi rahvusvahelise hukkamõistuga totaalse ülemvõimu suunas püüdlemise eest sõjalises sfääris.

Rjabkov kinnitas, et Moskva on kokkuleppest kõige rangemalt kinni pidanud, Washington on aga seda jultunult rikkunud.

Trump väitis aga laupäeval, et Venemaa on kokkulepet pikka aega rikkunud.

Trumpi administratsioon on kaevanud rakettide Novator 9M729 kasutuselevõtu üle. Washingtoni sõnul langevad need kokkuleppe keelu alla kui raketid, mille lennuulatus on 500-5500 kilomeetrit.

Bolton ise on õhutanud Trumpi kokkuleppest taganema ning on blokeerinud läbirääkimisi 2021. aastal aeguva strateegiliste rakettide kokkuleppe pikendamise üle, teatas ajaleht Guardian.