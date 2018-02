USA relvalobi jäi ilma ka suurlennufirmade toetusest

USA lennufirmad United Airlines ja Delta otsustasid ühineda mitmete teiste ettevõtetega, taandades end koostööst rahvusliku relvakandjate ühinguga (NRA), mis ei soovi leebete või kohati pea olematute relvaseaduste karmistamist.

Firmad langetasid otsuse pärast sotsiaalmeediakampaania levimist, mis kutsub relvalobi boikoteerima, vahendab uudistekanal BBC.

„United teavitab relvakandjate ühingut, et ei paku selle iga-aastasele kohtumisele enam soodustust, ja palub NRAl eemaldada meie informatsioon oma veebilehelt,“ säutsus lennufirma United Airlines oma Twitteri lehel.

United is notifying the NRA that we will no longer offer a discounted rate to their annual meeting and we are asking that the NRA remove our information from their website. — United Airlines (@united) February 24, 2018





„Delta pöördub NRA poole, et anda neile teada, et me lõpetame lepingu soodustuse pakkumiseks grupireiside programmi kaudu. Me palume NRAl eemaldada meie informatsioon oma veebilehelt,“ säutsus Delta omakorda oma Twitteri lehel.

Loe veel

Delta is reaching out to the NRA to let them know we will be ending their contract for discounted rates through our group travel program. We will be requesting that the NRA remove our information from their website. — Delta (@Delta) February 24, 2018





NRA jäi loetud päevadega ilma mitmetest senistest koostööpartneritest, sh autorendifirmadest Hertz, Enterprise Holdings ja Avis, hotelliketist Best Western and Wyndham Hotels, pangadusettevõttest First National Bank of Omaha, küberturvafirmast Symantec ja kindlustusettevõtetest MetLife Inc ja Insurer Chubb.



Avaliku surve alla on jäänud ka kullerigigant FedEx, keda kutsus üles koostööst rahvusliku relvakandjate ühinguga loobuma üks nädalataguse koolitulistamise ellujääja, 17-aastane David Hogg. „Hei, FedEx, miks sa toetad NRAd?“ säutsus õpilane oma Twitteri kontol.

NRA teatas vastuseks boikotile oma Twitteri kontol, et rahvas ei peaks kandma viha nende, vaid õiguskaitseorganite, ennekõike Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) vastu, kelle töö on veresaunu ära hoida.