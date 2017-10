USA relvafanaatikute liit NRA toetab poolautomaatrelvad täisautomaatsetena tulistama panevate lisaseadmete seaduslikkuse uurimist

bump stock Foto: GEORGE FREY, REUTERS

USA Rahvuslik Relvaassotsiatsioon (NRA) teatas eile, et toetab poolautomaatrelvad pea automaatrelvade kiirusega tulistama panevate lisaseadeldiste bump stock’ide ülevaatamist, et teha kindlaks, kas need on kooskõlas föderaalseadustega.