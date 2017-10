USA relvafanaatikute liit NRA toetab poolautomaatrelvad täisautomaatsetena tulistama panevate lisaseadmete seaduslikkuse uurimist

USA Rahvuslik Relvaassotsiatsioon (NRA) teatas eile, et toetab poolautomaatrelvad pea automaatrelvade kiirusega tulistama panevate lisaseadeldiste bump stock’ide ülevaatamist, et teha kindlaks, kas need on kooskõlas föderaalseadustega.

NRA teade tuli pärast massitulistamist Las Vegases, milles hukkus 58 inimest, vahendab CNN.

NRA on tavaliselt igasuguste relvaalaste piirangute vastu.

„Rahvuslik Relvaassotsiatsioon kutsub Alkoholi, Tubaka, Tulirelvade ja Lõhkeainete Bürood (BATFE) uurima viivitamatult, kas need seadeldised on kooskõlas föderaalseadustega,“ öeldakse NRA avalduses. „NRA usub, et seadeldised, mis on mõeldud selleks, et võimaldada poolautomaatrelvadel funktsioneerida nagu täisautomaatrelvad, peaksid alluma täiendavale reguleerimisele.“

Debatt bump stock’ide keelustamise üle leiab aset USA kongressis. Esindajatekoja vabariiklane Carlos Curbelo kavatseb esitada seaduseelnõu nende müügi keelustamiseks. „Ma arvan, et me oleme läbimurde lävel, mis puudutab mõistlikku relvapoliitikat,“ ütles Curbelo ajakirjanikele.

Valge Maja on bump stock’ide alasele seaduseelnõule avatud, teatas pressisekretär Sarah Huckabee Sanders.

Esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi kordas oma ettepanekut laiendada relvaloa taotlejate taustakontrolli ja kutsus esindajatekoja spiikrit Paul Ryanit üles moodustama valikkomitee ühise seisukoha leidmiseks relvavägivalla kohta.

Pelosi märkis, et bump stock’ide müügi keelustamisele võib olla mõlema erakonna toetus.

Bump stock'i tööd demonstreeritakse järgnevas videos: