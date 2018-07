USA reaktsioonid Trumpi pressikonverentsile Putiniga: häbiväärne, reeturlik, vastik, ohtlik, nõrk

„Tegelikult hoolib president mõnikord rohkem sellest, kuidas riigijuht teda isiklikult kohtleb, kui sellest, et minna jõuliselt kohale ja võidelda asjade vastu, mis meie teada on meie riiki kahjustanud, ja ma mõtlesin, et see on see, mida me täna kõik kogesime,” ütles Corker.

Senati luurekomitee esimees, vabariiklane Richard Burr lükkas ümber Putini kinnituse Helsingis, et Venemaa ei sekkunud USA valimistesse, nimetades seda valeks ning lisades, et president peaks seda tunnistama.

„Vladimir Putin ei ole meie sõber ega ole kunagi olnud. Ka ei taha ta meie sõber olla. Tema režiimi tegevus tõestab seda. Me peame selgeks tegema, et Ühendriigid ei tolereeri Venemaa vaenulikku tegevust meie või meie liitlaste vastu,” ütles Burr oma avalduses.

Endine vabariiklaste presidendikandidaat Mitt Romney, kes kandideerib praegu Utah’st senatisse, nimetas Trumpi otsust Putini poolele asuda häbiväärseks ja demokraatlikke põhimõtteid kahjustavaks.

Trumpiga ei nõustunud ka telekanalite Fox News ja Fox Business saatejuhid.

Fox Newsi reporter ja USA suursaadiku Venemaal Jon Huntsmani tütar Abby Huntsman ütles Twitteris, et ühedki läbirääkimised ei ole väärt oma inimeste ja maa bussi alla heitmist.

Fox Business Networki saatejuht Neil Cavuto sõnul näib president uskuvat Putinit rohkem kui USA luurekogukonda, mis on Cavuto hinnangul vastik.

„Vabandust, see on ainus, mida ma tunnen. See pole minu jaoks parempoolne või vasakpoolne asi, see on lihtsalt vale,” ütles Cavuto.

Fox Newsi konservatiivne kaastöötaja nimetas eilset selgelt preidendi üheks halvemaks päevaks ametis.

President Bill Clintoni ajal Venemaal suursaadik olnud Thomas Pickering ütles intervjuus MSNBC-le, et Trumpi väide, et Venemaa ei sekkunud valimistesse, on millegi nii ilmselgelt tõese hingemattev eitamine.

See võtab kokku Trumpi eneseupitamise USA riiklike huvide kaitsmise asemel, leidis Pickering.

FBI endine direktor James Comey, kelle Trump eelmisel aastal vallandas, ütles, et Trump keeldus oma maad toetamast.