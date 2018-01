USA rahusobitamine viis selleni, et Palestiina juhid otsustasid Iisraeli tunnustamise lõpetada

USA president Donald Trumpi otsused tunnustada Iisraeli pealinnana Jeruusalemma, kolida USA saatkond sinna ning ähvardus abistamisest loobuda, kui palestiinlased rahukõnelused tagasi lükkavad, on Palestiina juhid USA vastu üles ärritanud.

Palestiina liidrid leiavad, et USA-d ei saa enam võtta erapooletu rahusobitajana, ja kogunesid kaheks päevaks Ramallah’ linna, et Trumpi käigule konkreetne vastus välja mõelda.

“Sajandi lepe on sajandi kõrvakiil, meie sellega ei lepi,” ütles Palestiina president Mahmoud Abbas liidritele kõnet pidades.

Konkreetseks vastuseks osutus ootuspäraselt see, et Palestiina juhid hääletasid eile selle poolt, et Iisraeli tunnustamine peatada - kuni Iisrael tunnustab Palestiina riiki ja sealt eemaldub.

Kui Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) enam selle tagajärjel Iisraeli ei tunnusta, siis satuvad kahe riigi rahuläbirääkimised ohtu.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles esmaspäeval, et Moskva mõistab palestiinlaste viha ega näe kuskil USA lubatud kokkulepet, mis rahuldaks mõlemaid pooli.