USA prokuratuur: väidetav Vene agent Maria Butina püüdis osta mõjuvõimu seksi eest

Kremli heaks USA poliitilisse süsteemi sisse imbumises süüdistatav venelanna Maria Butina püüdis väidetavalt osta mõjuvõimu seksi eest, selgub USA valitsuse memorandumist, milles põhjendatakse, miks 29-aastane Butina peaks kuni kohtuprotsessini vahi alla jääma.

Eilsel vahi alla jätmise istungil USA föderaalkohtus ei tunnistanud Butina end süüdi registreerimata välisagent olemises. Ta jäeti taas ilma kautsjonita vahi alla, vahendab NBC News.

Butina advokaat väitis, et tema klient, kes saabus USA-sse 2016. aastal tudengiviisaga, ei lahku USA-st ja teda saab selles osas usaldada. Prokuratuur teatas aga, et oht tema põgenemiseks on liiga suur, sest tal ei ole USA-s juuri ja tal on tugevad sidemed Vene luurega.

Kohtu dokumentides öeldakse, et Butina ainus side USA-ga on „isiklik suhe” mehega, kelle isikut ei avaldata, kuid kelle kirjeldus langeb Washington Posti teatel kokku vabariikliku partei tegelase Paul Ericksoniga.

Kuigi Butina elas koos Ericksoniga, oli suhe kahepalgeline, väidab prokuratuur, viidates sellele, et naisel ei olnud Ericksoni vastu mingit tegelikku huvi ja ta kasutas teda oma eesmärkide saavutamiseks.