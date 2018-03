USA president vahetas välja oma riikliku julgeoleku nõuniku

Herbert McMaster pidi oma ametikoha loovutama John Boltonile, kes on USA endine suursaadik ÜRO-s.

Trump viitab uudist kuulutavas Twitteri-säutsus, et McMasteri lahkumine sujus sõbralikus meeleolus.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018