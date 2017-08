USA president kutsus üles Iraagis tehtud vigasid vältima ja suurendab vägede arvu Afganistanis

Donald Trump Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval oma Afganistani strateegiat avavas kõnes, et kõige tähtsam on seal mitte korrata Iraagis tehtud vigu ja läbikaalumata lahkumine looks võimuvaakumi, mida kasutaksid ära pühasõdalased.