USA pornostaar Stormy Danielsi hagi arutamine peatati

USA California osariigi kohus otsustas peatada hagi president Donald Trumpi advokaadi Michael Coheni vastu, võimaldamaks mehel kasutada oma põhiseaduslikku õigust ennast mitte inkrimineerida seoses kriminaaluurimisega, mida alustati New Yorgis.

Osariigi kohtunik James Otero otsustas pornostaari hagi Coheni vastu 90 päevaks külmutada pärast palvet mehelt endalt. Advokaadi sõnul ei ole tal võimalik anda põhjalikke tunnistusi, sest iga sõna, mida ta ütleb, võib mõjutada teist uurimist, vahendab uudistekanal BBC.

Otero sõnul ei saa olla kahtlustki, et kriminaalasi on proriteetsem. „Antud juhul ei ole tegemist mingi lihtsa kriminaaluurimisega: see uurimine puudutab ametisoleva riigipea isikliku juristi dokumente, mida võib hõlmata juristi-kliendi õigus privaatsusele,“ ütles ta. „Kas süüdistus (Cohenile -toim) esitatakse või mitte, leiab kohus, et need erakordsed asjaolud toetavad juhtumi arutamise peatamist.“

Stormy Danielsi advokaat Michael Avenatti lubas otsuse edasi kaevata.