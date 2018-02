USA poolt eelmisel nädalal Assadi toetajate pihta antud löögis hukkus ka venelasi

Vene marurahvuslaste allikad ütlesid Reutersile, et 7. veebruaril Süürias Deir ez-Zori lähedal antud USA löögis hukkus mitu Vene päritolu palgasõdurit.

Venekeelses sotsiaalmeedias levivad eelmisest nädalast kuulujutud, mille kohaselt hävitasid USA väed Vene palgasõdurite kolonni. Nüüd tunnistas Kaliningradi kasakate juht Maksim Buga Reutersile, et 7. veebruaril hukkus Süürias Kaliningradist pärit kasakas Vladimir Loginov. Buga kinnitusel sai samas rünnakus surma veel kümneid vene palgasõdureid.

Vene natsionaalbolševike partei pressiesindaja Aleksander Averin lisas Reutersile, et Süürias langes 7. veebruaril partei liige Kirill Ananijev.

Vene kaitseministeerium teatas, et 7. veebruaril sündmuspaigas Vene sõjaväelasi ei olnud. Vene palgasõduritele pakub meedia teatel Süürias tööd eraturvafirma Wagner, mis koordineerib oma tegevust Vene võimudega. Paljud Süürias võitlevad palgasõdurid on varem tegutsenud Donbassis.

Uurimiskeskuse Conflict Intelligence Team teatel on hukkunute seas ka võitlejad nimega Aleksei Ladõgin, Stanislav Matvejev ja Igor Kosoturov. Loginovi puhul on andmeid ka sellest, et ta töötas Wagneri ridades.

Names emerge of Russian mercenaries killed in US strikes in Syria https://t.co/QB7x0fKxN0 pic.twitter.com/oOuX7dj1xz — CIT (en) (@CITeam_en) February 12, 2018

Loe veel

USA juhitud koalitsiooni ametliku teate järgi oli koalitsioon 7. veebruaril sunnitud reageerima, kui Bashar al-Assadi toetavad võitlejad alustasid tankide ja suurtükkide toel rünnakut piirkonnale, kus viibisid kurdide Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) võitlejad ja USA sõdurid. Pentagoni allikad lisasid meediale anonüümselt, et koalitsiooni antud löökides võis surma saada üle 100 Assadi toetava võitleja, kelle seas oli ilmselt ka välismaalasi.