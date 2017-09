USA: Põhja-Koreal on viimane aeg lõpetada

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja ohvitser Robert Manning teatas täna õhtul ajakirjanikele Põhja-Korea välisministri väidet sõja kuulutamisest kommenteerides, et paariariigil on aeg ameeriklaste provotseerimine lõpetada.

„Kui Põhja-Korea ei lõpeta oma provokatiivset tegevust, teadke, et me veendume, et president tutvub eri võimalustega, kuidas Põhja-Koreaga tegeleda,“ lausus Manning pressibriifingul.

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho teatas esmaspäeva õhtul ÜRO Peaassambleel ajakirjanikele, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kuulutas neile sõja.

„Maailmal tuleks hästi meeles pidada, et see oli USA, kes kuulutas esimesena sõja,“ ütles ta.

Trump vastas ööl vastu pühapäeva oma Twitteri kontol Põhja-Korea välisministri kõnele ÜRO Peaassamblee ees, teatades, et põhjakorealasi „ei ole enam kauaks“.

Välisminister Yong-Ho nimetas laupäeval oma kõnes Trumpi ohuks rahvusvahelisele julgeolekule ning seadis kahtluse alla tema vaimse tervise ja võimekuse tema ümber toimuvat mõista. Ta hoiatas, et Trump peab Kim Jong-uni solvamise ja raketimeheks nimetamise eest kibedalt maksma.

