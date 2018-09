USA Põhja- ja Lõuna-Carolina osariigis hoiatatakse tormi Florence tõttu üle kallaste tõusvate jõgede eest

„Need jõed Põhja-Carolinas, mis on saanud ränki vihmasadusid, tulevad meie suunas,” ütles McMaster. „Nad ei ole isegi hakanud tippu jõudma. Aga nad teevad seda. Ja küsimus on, kui kõrgele vesi tõuseb, ja me ei tea.”

Kohaliku aja järgi eile õhtuks oli tuule kiirus tormis langenud 13 meetrini sekundis. Tormi kese asus umbes 70 kilomeetrit Greenville’ist põhjakirdes ja liikus kiirusega 17 kilomeetrit tunnis.