USA pidi tuntud pommitajate B-1 kasutamise ootamatult peatama

Ameerika Ühendriikidel tuli ajutiselt peatada kõikide oma legendaarsete B-1B Lancer pommitajate kasutamine, lähtudes turvalisuse kaalutlustest.

Õhuväe major William Russell ütles telekanalile CNN, et otsus langetati pärast seda, kui Texases Midlandis tuvastati hädamaandumise järgse tehnilise kontrolli käigus probleem lennukite katapultistmetega, mis võib potentsiaalselt ohtu panna lendurite elu.

Antud probleemi lahendamisega tegeletakse, misjärel on võimalik lennukid taas töösse lubada, selgitas Russell.

USA tuntud nelja reaktiivmootoriga pommitaja B-1 jaksaks tänaseni kanda suurimat pommilaadungit ükspuha millise teise USA sõjalennukiga võrreldes.

B-1B pommitajaid on USA õhuväes hetkel 62, kokku sajast, mida üldse toodeti. Neid on kasutatud toetusjõuna ka sõjatandril, aga mitte kunagi kõige esimeses laines, kuigi mahakandmine on kavas alles kunagi 2030. aastatel. Aastatel 1984-2013 on alla kukkunud või purunenud suisa kümme B-1 lennukit, kuigi mitte ükski neist sõjategevuse tulemusel.