USA palvel vahistati Hispaanias väidetav Vene häkker

USA võimude palvel vahistati Hispaanias väidetav Vene häkker Pjotr Levašov, kes võib olla seotud USA presidendivalimiste mõjutamisega.

Levašov vahistati reedel Barcelonas USA arvutikuritegude orderi alusel, teatas Hispaania riigikohtu anonüümseks jäänud esindaja Associated Pressile.

Sellised vahistamised ei ole ebatavalised, sest USA võimud püüavad küberkuritegude venelastest kahtlusaluseid välismaal kinni nabida raskuste tõttu nende Venemaalt väljaandmise saavutamisega. Levašovi vahistamine tõmbas aga endale tähelepanu, sest tema naine ütles Vene propagandakanalile RT, et mees oli seotud USA presidendivalimiste häkkimisega.

Maria Levašova ütles RT-le, et nende korterisse Barcelonas tungisid öösel relvastatud politseinikud, kes panid tema koos sõbraga kaheks tunniks luku taha ja kuulasid Levašovi selle aja jooksul üle. Kui naine rääkis jaoskonda viidud Levašoviga telefoni teel, ütles viimane, et talle öeldi, et tema lõi arvutiviiruse, mis on „seotud Donald Trumpi valimisvõiduga“.

USA saatkond Hispaanias keeldus kommentaaridest. Venemaa saatkonna esindaja Vassili Nioradze kinnitas vahistamist, kuid ei öelnud, kas tegemist on programmeerijaga, nagu teatas RT. USA väljaandmisorderit Nioradze ei kommenteerinud.

Hispaania kohtu esindaja sõnul on Levašov endiselt vahi all.