USA pakipommid võisid läbida Florida postijaotuskeskuse

Eile leiti kolm uut pakki: kaks olid saadetud endisele asepresidendile Joe Bidenile ja üks näitleja Robert De Nirole. Kõigil olid samad tunnused nagu varem leitud seitsmel pakil. Võimud usuvad nüüd, et mitu pakki käis läbi Floridas asuvast Opa-locka käitlemis- ja jaotuskeskuse, teatasid kaks uurimisega kursis olevat korrakaitseametnikku CNN-ile.

Uurijad vaatavad võimalike vihjete leidmiseks läbi valvekaamerasalvestusi CNN-i hoonest ja pakke endid.

Samal ajal tekib ka uusi küsimusi.

Üks peamine küsimus on, miks ükski arvatav pomm ei plahvatanud, teatas teine allikas, mis tõstatab küsimusi pommivalmistaja oskuste ja motiivi kohta.

Allika sõnul oli pommivalmistaja kas piisavalt hea, et tagada, et ükski pomm ei plahvata ja ei kavandanudki nende plahvatamist, või olid pommid halvasti kokku pandud. Võimud peavad pomme potentsiaalselt ohtlikeks, sest nendes oli pürotehniline pulber. Need näivad olevat läbinud postisüsteemi, mis tähendab, et neid on muljutud ja liigutatud ilma plahvatust tekitamata.

Juurdlust juhib Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) terrorismivastane meeskond, mis on klassifitseerinud juhtumi riigisiseseks terrorismiks. See võib muutuda.