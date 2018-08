USA paadipõgenik palus Venemaal poliitilist varjupaika

Vene piirivalvurid pidasid Tšukotkal kinni USA kodaniku, kes oli saabunud paadiga Alaskast. Mees palus poliitilist varjupaika, teatas täna Interfaxile olukorraga kursis olev allikas.

„Oma isiku kinnitamiseks juhiluba näidanud ameeriklane peeti kinni Tšukotka Lavrentija külas. Venemaa piiri illegaalselt ületanud välismaalane rääkis, et kalastas ja küttis Alaska rannikul. Ja otsustas sõita paadiga USA-st Hiinasse. Aga sattus Venemaale,” teatas Interfaxi allikas.

Allika sõnul palus USA kodanik Venemaal poliitilist varjupaika. „Lähimal ajal viiakse välismaalane edasiseks uurimiseks Anadõri. Lisaks sellele on kahtlus, et kinnipeetul on psüühiline isiksusehäire,” ütles allikas.

Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) Ida-Arktika piirkonna piirivalvevalitsus USA kodaniku kinnipidamist ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.