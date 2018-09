USA otsustas jätta äärmusluse vastu jõuetu Pakistani sadadest miljonitest ilma

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: Arif Ali, AFP

USA jättis abirahadest ilma veel ühe Lähis-Ida rahva, otsustades, et peatab 300 miljoni dollari suuruse abi maksmise Pakistanile, sest see ei suuda endiselt äärmuslasi kontolli all hoida.