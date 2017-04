USA otsitakse meest, kes pani Facebooki üles video tapmisest

USA Ohio osariigi Clevelandi linna politsei otsib taga Steve Stephensit, kes teadete kohaselt pani Facebooki üles video eaka mehe tapmisest pühapäeval.

Politsei otsib Stephensit taga seoses ühe kinnitust leidnud tapmisega, kuid ei ole leidnud tõendeid mehe videos esitatud väitele, et ta on tapnud veel üle tosina inimese, vahendab Reuters.

Clevelandi politseiülem Calvin Williams ütles, et kõik tegelevad praegu Stephensi otsimisega, ning ta ühines linnapea Frank Jacksoni üleskutsega Stephensile, et ta ennast ise üles annaks. Williamsi sõnul võib Stephens sõita valge või kreemika Ford Fusioniga ning ta on relvastatud ja ohtlik.

Pühapäeva õhtul hoiatas politsei, et Stephens võib olla läinud Pennsylvania, New Yorgi, Indiana või Michigani osariiki.

Politsei teatel pani Stephens Facebooki üles video 74-aastase Robert Godwin seeniori tapmisest. Politsei teatel ei tundnud Stephens Godwinit varem.