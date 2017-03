USA ootab aasta lõpuks NATO liitlastelt kaitsekulutuste lubaduse täitmist või plaani selle täitmiseks

USA välisminister Rex Tillerson kutsus reedel Brüsselis NATO liitlasi üles leppima mais toimuval tippkohtumisel, kus osaleb ka USA president Donald Trump, kokku riikide plaanid kaitsekulutuste tõstmiseks.

Oma esimesel kohtumisel NATO kolleegidega viibiv Tillerson ütles, et Washington kulutab 27 partneriga võrreldes riigikaitsele ebaproportsionaalse osa, ning ta ootab tegutsemist juba selleks ajaks, kui Trump 25. mail alliansi teiste riigipeadega kohtub, vahendab Associated Press.

„Meie eesmärk peaks olema leppida maikuisel riigijuhtide kohtumisel kokku, et aasta lõpuks on kõik liitlased kas täitnud lubaduse suunised või on välja arendanud plaanid, kus on selgelt öeldud, kuidas … see lubadus täidetakse,“ ütles Tillerson.

„Liitlased, kellel ei ole konkreetset plaani kulutada riigikaitsele kaks protsenti SKT-st 2024. aastaks, peavad koostama selle kohe. Liitlased, kellel on plaan kahe protsendi suuniseni jõudmiseks, peavad jõupingutusi kiirendama ja näitama tulemusi,“ teatas Tillerson.

Tillerson ei öelnud, mis juhtub siis, kui Euroopa liitlased ja Kanada oma lubadustest kinni ei pea.

Siiski üritas Tillerson kõiki rahustada, öeldes reedel, et „me mõistame, et ähvardus ühe vastu on ähvardus meie kõigi vastu, ja me reageerime sellele vastavalt. Me peame kinni kokkulepetest, mille oleme sõlminud oma liitlaste kaitsmiseks“.