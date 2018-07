USA on väidetavalt tuvastanud uue tegevuse Põhja-Korea mandritevaheliste ballistiliste rakettide tehases

USA luuresatelliidid on tuvastanud uut tegevust Põhja-Korea tehases, mis valmistas riigi esimese mandritevahelise ballistilise raketi, mis on võimeline lendama USA-sse, teatas USA kõrgetasemeline ametnik eile.

Fotod ja infrapunafotod näitavad sõidukeid Sanumdongi kompleksi sisse ja sealt välja sõitmas, kuid ei ole näha, kui kaugele võimaliku raketi ehitus on jõudnud, teatas anonüümseks jäänud ametnik Reutersile.

Ajaleht Washington Post teatas eile, et Põhja-Korea näib ehitavat üht või kaht vedelkütusel töötavat mandritevahelist ballistilist raketti suures uurimiskeskuses Pyongyangi lähedal.

Reutersi allika andmetel näitas üks foto veokit kaetud haagisega, mis on sarnande neile, mida Põhja-Korea on kasutanud mandritevaheliste ballistiliste rakettide transportimiseks. Et haagis oli kaetud, pole võimalik teada, mida või kas üldse midagi see vedas.

Valge Maja teatas, et ei kommenteeri luureandmeid.