USA: on aeg Assad keemiarünnakute eest vastutusele võtta

USA rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster ütles täna Müncheni julgeolekukonverentsil, et hoolimata eitustest, on avalike raportite põhjal teada, et Süüria president Bashar al-Assad kasutas keemiarelvi, ja selle eest tuleb tal kanda vastutust.

„Avalikud tunnistused ja fotod näitavad selgesti, et al-Assad jätkab oma keemiarelvade kasutamist,“ ütles McMaster iga-aastasel rahvusvahelisel julgeolekufoorumil. „On aeg, et kõik rahvad võtaksid Süüria režiimi ja selle sponsorid nende tegude eest vastutusele ning toetaksid Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni jõupingutusi.“

McMaster ei täpsustanud, milliseid avalikke tunnistusi või fotosid ta mõtles.

Prantsuse president Emmanuel Macron on öelnud, et asub rünnakule, kui keemiarelvi kasutatakse tsiviilisikute vastu, kuna see läheb vastuollu rahvusvaheliste lepingutega. Ta on aga märkinud, et ei ole veel selle kohta tõendeid leidnud.

Süüria valitsus on korduvalt eitanud keemiliste relvade kasutamist ja öelnud, et ründab ainult relvastatud mässulisi. Viimastel nädalatel on päästetöötajad, abiorganisatsioonid ja Ameerika Ühendriigid süüdistanud Süüriat korduvalt kloorigaasi relvana kasutamises tsiviilelanike vastu Ghoutas ja Idlibis.