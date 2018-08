USA New Mexico laagrisse viidud kolmeaastane poiss suri rituaali käigus ja usuti tema naasmist Jeesusena

Prokuratuuri väited eksortsismitaolise rituaali, laste relvi kasutama õpetamise ning märterluse ja vandenõu kohta olid mõeldud kohtuniku veenmiseks laste väärkohtlemises süüdistatavat viit täiskasvanut kautsjoni vastu mitte vabastama, vahendab Reuters.

Ringkonnakohtunik Sarah Backus ütles aga, et teda ei ole suudetud veenda, et kostjad on ühiskonnale ohtlikud, ja määras neist kõigile 20 000 dollari suuruse kautsjoni.

Kaks meest ja kolm naist on kõik õed-vennad või seotud abielu kaudu. Kolm neist on tuntud New Yorgi moslemivaimuliku täiskasvanud lapsed. Viimane on üheksa laagris olnud lapse bioloogiline vanaisa.

Peamisele kahtlusalusele, 39-aastasele Siraj Ibn Wahhajile on esitatud süüdistus ka oma raskelt haige kolmeaastase poja Abdul-Ghani Wahhaji röövimises poisi ema Atlanta kodust eelmise aasta detsembris.

Laagrist leiti väikese poisi surnukeha, mis arvatakse kuuluvat Abdul-Ghanile. Surmaga seoses pole süüdistusi veel esitatud.

Isa ja poja üleriigiline tagaotsimine juhtis uurijad neljahektarisele maatükile New Mexicos Colorado piiri lähedal, mille Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) võttis jälgimise alla, enne kui kohalikud šerifiabid läbiotsimisorderiga kohale saabusid.

Pärast 3. augustil toimunud läbiotsimist võeti kaitsva vahi alla 11 last vanuses 1-15 aastat, kes olid võimude teatel näljas ja kaltsudes.