USA müüb Saudi Araabiale 110 miljardi dollari väärtuses sõjatehnikat, Iisrael ja Iraan murelikud

USA president Donald Trump ja Saudi kuningas Salman sõlmisid laupäeval relvamüügilepingud, mille järgi müüvad Ühendriigid saudidele järgmise kümne aasta jooksul ligi 110 miljardi dollari (98 miljardit euro) väärtuses sõjatehnikat.

Lisaks sõjalaevadele ja –lennukitele hakkab USA riigile tarnima ka täpsuslahingumoona. Eelmine president Barack Obama keelas saudidele sellist lahingumoona müüa, põhjendades seda Jeemeni pommitamisega kaasnevate tsiviilohvritega.

Lisaks relvamüügilepingutele sõlmisid riigid omavahel teisigi kaubanduslepinguid. Saudi Araabia välisminister Adel al-Jubeir ütles pressikonverentsil, et lepingute koguväärtus ületab 380 miljardit dollarit (339 miljardit eurot). General Electric teatas laupäeval, et sõlmis Saudi Araabiaga lepinguid ja memorandumeid koguväärtusega 15 miljardit dollarit. Boeing teatas pühapäeval, et sõlmis saudidega lepingu nii reisilennukite kui Chinooki lahingukopterite tarnimiseks.

Iisraeli energeetikaminister Yuval Steinitz märkis pühapäeval enne Trumpi eesseisvat Iisraeli-visiiti toimunud valitsuse istungil, et lepingute sõlmimine on murettekitav areng. „Saudi Araabia on vaenulik riik, millel puuduvad meiega diplomaatilised suhted ja kes teab, mida tulevik toob,“ ütles Steinitz.

Iraani välisminister Javad Zarif kritiseeris pühapäeval Twitteris relvamüügilepinguid ja Trumpi pühapäevast kõnet, kus nimetati Iraani terrorismi toetajaks. „USA president kritiseerib sellises demokraatia ja mõõdukuse kantsis Iraani, kus olid just valimised,“ ironiseeris Zarif. „Välispoliitika või lihtsalt 480 miljardi dollari väljalüpsmine saudidelt?“