USA meedia: Trump kaalub järgmiseks kaitseministriks demokraati

Esimesena teatas sellest New York Times. 72-aastane Webb töötas 1980.-tel vabariiklase Ronald Reagani valitsuses laevastikuministrina. 2007-13 esindas ta demokraatliku partei senaatorina Virginiat. Väljaandega Politico vestelnud allikas ütles, et Webbi nomineerimine sõltub muu hulgas sellest, kuidas armee ja ametnikud temasse suhtuvad ja millised on tema seisukohad Süüria ja Afganistani missioonide suhtes. Sarnaselt Trumpile on Webb skeptiline välismissioonide suhtes ja propageeris juba 2006. aasta valimistel sõdurite Iraagist kojutoomist.

Politico allikas lisas, et võimalikke kandidaate on endiselt rohkem kui üks. Teiste seas on meedias spekuleeritud erukindral Jack Keane´i, vabariiklastest senaatorite Tom Cottoni ja Lindsey Grahami ning ministri praeguse kohusetäitja Patrick Shanahani nimedega. Senine kaitseminister James Mattis lahkus ametist jaanuari alguses.