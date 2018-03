USA meedia: Trump eiras nõunike hoiatusi, kui Putinit valimisvõidu puhul õnnitles

USA riigipea Donald Trumpi julgeolekunõunikud hoiatasid, et Vladimir Putinit ei tasu valimisvõidu puhul õnnitleda, ent endale omaselt käitus Trump isepäiselt.

Washington Post kirjutab, et Trumpile antud ülevaatlikes materjalides olid nõunikud eraldi suurte tähtedega rõhutanud "ÄRA ÕNNITLE".

Ühtlasi on Trump vilistanud ametnike soovitustele mõista avalikult hukka spiooni mürgitamine Suurbritannias, milles nii Suurbritannia kui USA valitsused on süüdistanud Venemaad.

Selle asemel pidas Trump teisipäeval Putiniga sõbraliku telefonivestluse, kus Trump kolleegi ka valimisvõidu puhul õnnitles. Trump kirjeldas hiljem, et tegu oli väga hea telefonikõnega. Ta sõnas ajakirjanikele, et räägiti ka olukorrast Süürias ning Põhja-Koreas. Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders lisas hiljem, et spiooni mürgitamisest ei vesteldud.

Loomulikult valab taoline sõbrustamine veel rohkem õli tulle väidetele, et Trumpi presidendiks valimise puhul oli oma roll ka Venemaal.

Putin võitis pühapäevased valimised ülekaalukalt, ta sai 76,67 protsenti häältest.