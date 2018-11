USA meedia: CIA hinnangul tellis Saudi kroonprints isiklikult ajakirjanik Khashoggi tapmise

Uudisest esimesena teatanud Washington Post kirjutab, et CIA tugines muuhulgas Saudi Washingtoni-suursaadiku Khalid bin Salmani ja Khashoggi pealtkuulatud telefonivestluse. Suursaadik, kes on ühtlasi kroonprintsi vend, ütles ajakirjanikule, et abiellumiseks vajalike dokumentide kättesaamiseks peab too külastama Istanbuli konsulaati. Samuti kinnitas Khalid, et Khashoggile on reis täiesti ohutu. Uurimisega kursis olevad allikad kinnitasid Washington Postile, et saadik vestles ajakirjanikuga kroonprintsi korraldusel, ehkki pole kindel, kas Khalid ise mõrvaplaanist teadis.

Samuti kinnitab leht, et Türgi on CIA-le üle andnud Khashoggi tapmise lindistuse ja CIA direktor Gina Haspel on seda kuulanud. Lindistust kuulanud ametnike sõnul näiab see, et Khashoggi tapeti mõne minuti jooksul pärast konsulaati saabumist. Saudi konsul Mohammed al-Otaibi väljendab lindil pahameelt, et nüüd tuleb konsulaadil tegeleda laiba kõrvaldamise ja mõrva jälgede likvideerimisega.

CIA hinnangul ei kahjusta skandaal ilmselt kroonprintsi väljavaateid kuningaks saada. Lehega vestelnud USA ametniku sõnul on Mohammed USA luure hinnangul hea ning tehnokraatlik valitseja, ent ühtlasi ka kergesti vihastuv ja upsaka iseloomuga. „Ta ei mõista, et on asju, mida teha ei tohi,” märkis ametnik.