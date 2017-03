USA maksumaksjad nõuavad ihukaitsekulude vähendamiseks Melania Trumpi kolimist Valgesse Majja

Ligi 170 000 inimest on andnud veebilehel Change.org allkirja petitsioonile, milles kutsutakse USA esileedit Melania Trumpi üles kolima Valgesse Majja või maksma ise ihukaitsekulude eest Trump Toweris.

Petitsioon algatati pärast seda, kui Valge Maja töötaja andis mõista, et USA presidendi Donald Trumpi naine Melania ja poeg Barron jäävad New Yorki kuni kooliaasta lõpuni. Senaatorid Bernie Sanders ja Elizabeth Warren annavad petitsiooni senatile üle, kui see kogub vähemalt 150 000 allkirja, vahendab CBS News.

„USA maksumaksja maksab mõõdutundetu koguse raha esileedi kaitsmiseks Trump Toweris, mis asub New York Citys,“ öeldakse petitsioonis. „Riigivõla vähendamise seisukohalt ei anna see kulutus riigi jaoks mingeid positiivseid tulemusi ning selle rahastamine tuleks ära lõigata.“

New Yorgi politseiameti (NYPD) hinnangul läheb Melania ja Barron Trumpi kaitsmine maksma 127 000-146 000 dollarit päevas, kui president viibib mujal, teatas New York Times. Trumpi ja tema perekonna kaitsmise kulud valimispäevast kuni inauguratsioonipäevani ulatusid NYPD teatel 24 miljoni dollarini.

Melania Trump on ainus esileedi pärast 1841. aastal vaid kuu aega president olnud William Henry Harrisoni naist Anna Harrisoni, kes ei ole teinud Valget Maja oma residentsiks. Presidendi ja esileedi poeg Barron Trump käib koolis New Yorgis.

Trumpi sagedased nädalavahetuse reisid tema Florida osariigis Palm Beachis asuvasse Mar-a-Lago eraklubisse on samuti esile kutsunud kriitikat suurte kaitsekulude tõttu väljaspool Valget Maja lisaks reisikuludele.