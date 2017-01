USA luureraport: Putin tellis küberrünnakud, et aidata Trumpi

USA luureraporti kinnitusel tellis USA presidendivalimiste ajal korraldatud küberrünnakud Venemaa president Vladimir Putin sooviga aidata Donald Trumpi.

Värskelt Trumpile tutvustatud ja seejärel avalikuks tehtud raporti järgi oli Kremli selge eelistus, et valimised võidaks Trump, mitte Hillary Clinton, vahendab BBC.

"Meie hinnangul püüdsid Putin ja Venemaa valitsus aidata tõsta Trumpi võiduvõimalusi, diskrediteerides võimalusel Hillary Clintonit," kirjeldas raport.

Trump ise on pärast valimisvõitu korduvalt seadnud kahtluse alla USA luureametnike väiteid, et Venemaa korraldatud häkkimise tulemusena said avalikuks Clintonit kahjustanud e-kirjad. Ka reedel vahetult enne luureraportiga tutvumist nimetas ta neid väiteid oma poliitiliste vastaste "nõiajahiks".

Trump Toweris toimunud kohtumisel tutvustasid peatsele USA presidendile raportit USA luurejuht James Clapper, CIA direktor John Brennan ja FBI direktor James Comey.

Trump kirjeldas pärast kohtumist tehtud avalduses kokkusaamist "konstruktiivsena", ütles, et "austab tohutult USA eriteenistuste tehtud tööd", kuid hoidus Venemaa suunas igasugustest seisukohavõttudest.

"Samal ajal, kui Venemaa, Hiina ja teised riigid, grupeeringud ja inimesed püüavad püsivalt murda läbi meie valitsusasutuste, ettevõtete ja organisatsioonide kübertaristust, ei mõjutanud need mingil moel presidendivalimiste tulemust," seisis Trumpi avalduses.