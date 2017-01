USA luuredirektor mõistis lekked meediale hukka ja kinnitas Trumpile lojaalsust

Ametist lahkuv USA rahvuslik luuredirektor James Clapper otsis riigi presidendiks valitud Donald Trumpiga omamoodi lepitust, mõistes hukka lekked meediale, väljendades skeptilisust teadete suhtes, et Venemaal on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali, ning kinnitades Trumpile, et USA luurajad on valmis teda teenima.

Ebatavalises avalduses ütles Clapper, et rääkis Trumpiga kolmapäeva õhtul, vahendab Politico.

CNN, BuzzFeed ja paljud teised meediaväljaanded teatasid teisipäeval, et reedese briifingu ajal rääkisid USA luurejuhid Trumpile tõendamata eraviisilisest raportist, milles kirjeldati, kuidas Venemaa valitsus kogus väidetavalt tema kohta nilbet informatsiooni. Lisaks sellele avaldas BuzzFeed Trumpi kohta toimiku, mida Trump on nimetanud libauudiseks.

„Ma väljendasin oma sügavat kohkumust lekete üle, mis on pressi ilmunud, ja me olime mõlemad nõus, et need on äärmiselt söövitavad ja kahjustavad meie rahvuslikule julgeolekule,“ ütles Clapper pärast eelmise nädala luurebriifingut välja ilmunud informatsiooni kohta.

Clapper ütles, et ei usu, et lekked pressile tulid luurekogukonnast. Samal ajal andis ta mõista, et luurekogukond otsustas jagada seda materjali Trumpiga, sest tulevase presidendi jaoks on ainuüksi selle olemasolust teadmine oluline.

„Mis puutub eraturvafirma dokumenti,“ ütles Clapper, „rõhutasin ma, et see dokument ei ole USA luurekogukonna toode ning et ma ei usu, et lekked tulid luurekogukonna seest. Luurekogukond ei ole andnud mingit hinnangut, et informatsioon selles dokumendis on usaldusväärne, ja me ei toetunud sellele oma järeldustes mingil viisil.“

„Osa meie kohustusest on tagada, et poliitikutele antaks kõige terviklikum võimalik pilt mis iganes asjadest, mis võivad puudutada rahvuslikku julgeolekut,“ lisas Clapper.

Clapperi sõnul kinnitas Trump nende kolmapäevase vestluse käigus taas, et hindab kõiki mehi ja naisi, kes luurekogukonnas teenivad, ning Clapper kinnitas Trumpile, et luurekogukond on valmis teenima tema administratsiooni ja Ameerika rahvast.