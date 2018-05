USA lubab aidata Põhja-Korea üles ehitada

Foto: KCNA VIA KNS, AFP

USA välisminister Mike Pompeo lubas reedel, et ameeriklased aitavad Põhja-Korea üles ehitada, kui riik on valmis kiiresti oma tuumaarsenalist loobuma.

"Juhul, kui Põhja-Korea astub julgeid samme ja loobub kiiresti tuumarelvadest, on USA valmis töötama koos Põhja-Koreaga nende lõunanaabritest sõpradega võrreldava õitsengu saavutamiseks," lubas Pompeo ühisel pressikonverentsil Lõuna-Korea välisministri Kang Kyung-whaga.

USA välisminister lubas Põhja-Koreale ulatuslikku majandusabi tingimusel, et Kim Jong-un on valmis läbipaistvalt alustama tuumaarsenalist vabanemist ja senisest retoorikast loobuma. "Juhul, kui esimees Kim valib õige tee, on Põhja-Korea rahvast ootamas rahust ja õitsengust pulbitsev tulevik," teatas Pompeo.

USA president Donald Trump kohtub Kimiga tuumakõnelusteks täpselt kuu aja pärast Singapuris.