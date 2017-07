USA liigitas Venezuela presidendi diktaatoriks ja kehtestas talle sanktsioonid

USA liigitas esmaspäeval Venezuela presidendi Nicolás Maduro diktaatoriks, kes ohustab demokraatiat oma riigis ja kehtestas talle sanktsioonid, millega külmutatakse muu hulgas kõik tema Ühendriikide võimupiirkonnas asuvad varad, vahendas AFP.

Ühtlasi keelatakse USA kodanikel temaga äri ajamine.

"Eilsed ebaseaduslikud valimised kinnitavad, et Maduro on diktaator, kes eirab Venezuela rahva tahet," ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin.

Minister lisas, et sanktsioonidega näitab USA selgelt, et ollakse Maduro poliitika vastu ja toetatakse Venezuela rahvast, kes soovib oma riiki demokraatiat.

Maduro kinnitas esmaspäeval võitu vastuolulistel põhiseadusassamblee valimistel, mis vallandasid vägivallalaine ja on pälvinud rahvusvahelise hukkamõistu.

"Meil on põhiseadusassamblee," ütles president Caracases poolehoidjatele pärast seda, kui valimiskomisjon teatas valimisaktiivsuseks 41,5 protsenti. "See on suurim võit, mille Venezuela revolutsioon on 18 aasta jooksul saavutanud."

Eile kanti televisioonis üle kõnet, milles Maduro sõnas, et "Imperaator Donald Trumpi otsus minu vastu näitab tema meeleheidet ja viha,", vahendas BBC.

Ta lisas, et ei ole kunagi ühegi välisriigi valitsuse käske kuulanud ja ei hakka seda tegema ka nüüd. "Sanktsioneerige mind, kuidas soovite, aga Venezuela rahvas on teinud oma otsuse olla vabad ja mina olen sõltumatu vaba rahva president."

Opositsioon boikoteeris valimisi ja rahvusvaheliselt on need hukka mõistetud kui president Nicolas Maduro katse võimu külge klammerduda.

Venezuela opositsioon kutsus esmaspäeval ja kolmapäeval üles uutele meeleavaldustele takistamaks põhiseadusassamblee ametisse vannutamist.

Lisaks USA-le ei tunnista pühapäevaste valimiste tulemusi ka Colombia, Mehhiko, Peruu ja teised riigid.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson hoiatas, et Venezueala "seisab katastroofi äärel".

"Nicolas Maduro valitsus peab lõpetama enne kui on hilja," ta lisas.