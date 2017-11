USA lennuk märkas Argentina allveelaeva otsinguil mingit objekti

USA mereväe lennuk märkas objekti piirkonna lähedal, kust kadunud Argentina allveelaev ARA San Juan saatis välja viimase signaali, teatas lennuki pardal olnud allikas Reutersile.

Lennuki meeskond rõhutas, et objekti ei suudetud tuvastada ning ei ole teada, kas see on kadunud allveelaevaga kuidagi seotud.

P-8A Poseidon tüüpi lennuk naasis baasi Argentinas Bahía Blancas kolmapäeva hilisõhtul. Tegemist on ühega kümnetest Argentina ja teiste riikide alustest ja lennukitest, mis allveelaeva otsivad.

ARA San Juan jäi kadunuks enam kui nädal tagasi koos 44 meeskonnaliikmega pardal.