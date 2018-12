USA leiab, et Bashar al-Assad võib Süüria presidendina jätkata

AFP vahendab, et USA esindaja Süürias James Jeffrey märkis, et Assad peab leidma kompromissid, kuna ta pole suutnud seitse aastat kestnud kodusõjale punkti panna. USA hinnangul on Süürias veel umbes 100 000 relvastatud opositsioonivõitlejat.

"Me tahame näha režiimi, mis on fundamentaalselt teistsugune," arutles Jeffrey, ent toonitas, et Assadist ei üritata lahti saada. Süüria vajab riigi taasülesehitamiseks ilmselt rahalist abi 300-400 miljardit dollarit, Jeffrey sõnutsi eeldab see abi muudatusi riigi üldises kursis. "Meil on vaja näha, et riigi valitsus teeb kompromisse, mitte ei loo veel aastaid õudust." Näiteks Ühendriikide endine riigipea Barack Obama aga on viidanud, et Assad võiks ametist lahkuda.

Trumpi administratsiooni hoiak on olnud teine. Tõsi, ka välisminister Mike Pompeo on öelnud, et USA ei eralda Süüria ülesehituseks dollaritki, kui Iraan Süüriasse jääb.