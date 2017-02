USA leevendas FSB-le kehtestatud sanktsioone

Ameerika Ühendriikide võimud muutsid sanktsioone Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) suhtes veidi leebemaks.

Vesti.ru kinnitusel on leebemad sanktsioonid kirjas täna USA rahandusministeeriumi lehel ilmunud dokumendis, mis kannab pealkirja „Üldised litsentsid number 1“. Lehe väitel võivad selle dokumendi järgi kõik FSB-ga seotud tehingud ja tegevused jätkuda – kui mõni erand välja arvata –, mis olid seni USA presidendi 1. aprilli 2015 ja 28. detsembri 2016 otsusega keelatud.

Riigiduuma asetäitja ja endine FSB direktor Nikolai Kovaljov kommenteeris, et sanktsioonide leevenemine näitab terrorismivastase koalitsiooni koostöö algust.

Reuters kirjutab aga, et USA rahandusministeerium muutis Venemaa luureagentuurile kehtestatud sanktsioone, tehes üksikuid erandeid president Barack Obama kehtestatud meetmetesse. Obama kehtestas nimelt osa piiranguid seetõttu, et Moskvat süüdistati USA presidendivalimiste mõjutamises küberrünnakutega poliitilistele organisatsioonidele.

Nüüd teatas USA rahandusministeerium, et USA ettevõtetel lubatakse teha FSB-ga piiratud tehinguid, mida on vaja, et saada nõusolek infotehnoloogiliste toodete Venemaale importimiseks. Sanktsioonide eksperdid ja endised Obama administratsiooni ametnikud rõhutasid, et uued erandid ei viita sellele, et suhtes Venemaaga oleks toimunud suurem nihe.