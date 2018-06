USA lahutas Mehhiko piiril 2000 last peredest

USA ametnike sõnul eraldati 1995 alaealist nende vanematest või seaduslikest hooldajatest kuue nädala jooksul palju kriitikanooli saanud immigratsioonipoliitika valguses.

Täiskasvanud piiriületajad peeti kinni dokumentideta riiki sisenemise, immigratsioonipoliitika rikkumise või võimaliku kriminaalse käitumise süüdistustega, vahendab uudistekanal AlJazeera.

USA kohtuminister Jeff Sessionsi poolt välja kuulutatud nulltolerantsi immigratsioonipoliitika kohaselt liigituvad kõik dokumenteerimata piiriületused kuritegude alla.

Laste lahutamine peredest on süüdistuste tagajärg, kuna lapsi ei saa koos nende vanemate või seaduslike hooldajatega koos kohtusse viia.

Karm immigratsioonipoliitika on saanud teravat kriitikat poliitikute, huvigruppide ja inimõiguslaste poolt. Eelmisel kuul leidsid mitmel pool Ameerikat aset meeleavaldused, kus paluti USA presidendil Donald Trumpil tühistada nulltolerantsi sisserändepoliitika.

ÜRO Inimõiguste Ülemvolinik Zeid Ra'ad Al Hussein ütles eelmisel nädalal, et USA sisserändepoliitika kujutab endast meelevaldset ja ebaseaduslikku sekkumist pereellu ja on lapse õiguste tõsine rikkumine. Poliitikat on teravalt kritiseerinud ka demokraatliku partei liider Nancy Pelosi.

Neljapäeval viitas USA kohtuminister Jeff Sessions Piiblile, kui õigustas laste kinni pidamist isadest eraldi sõnadega: „Järjepidev ja õiglane seaduse rakendamine on iseenesest hea ning moraalne asi, mis kaitseb nõrku“.