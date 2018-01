USA külmutas vähemalt 900 miljonit dollarit julgeolekuabi Pakistanile

USA teatas eile, et peatab vähemalt 900 miljoni dollari suuruse julgeolekuabi andmise Pakistanile, kuni viimane ei asu tegutsema Afganistani Talibani ja Haqqani võrgustiku vastu.

USA välisministeeriumi teatel peegeldab see otsus president Donald Trumpi administratsiooni frustratsiooni selle üle, et Pakistan ei ole nende kahe rühmituse vastu, mis on pikka aega kasutanud varjupaiku Pakistanis USA, Afganistani ja teiste riikide sõdureid tapnud rünnakute korraldamiseks Afganistanis, rohkem ära teinud, vahendab Reuters.

Välisministeerium ei avaldanud, kui suur osa abist peatatakse, ning teatas, et numbreid alles arvutatakse, ja see puudutab nii välisministeeriumi kui ka kaitseministeeriumi kaudu antavat abi.

USA ametnike sõnul puudutab see kaht abikategooriat: välisriikide sõjalist finantseerimist (FMF), mille kaudu antakse raha USA sõjatehnika ostmiseks, väljaõppeks ja teenusteks, ning koalitsiooni toetusraha (CSF), millega rahastatakse Pakistani terrorismivastaseid operatsioone. Ametnike sõnul võidakse teha erandeid, et rahastada kriitilisi USA riikliku julgeoleku prioriteete.

Pentagoni pressiesindaja Patrick Evans ütles, et kaitseministeeriumi haldusalas oleva CSF-i raha väljaandmine on külmutatud. Evans lisas, et kongress eraldas fiskaalaastaks 2017, mis lõppes 30. septembril, Pakistanile kuni 900 miljonit dollarit. Seda raha ei ole veel välja makstud.

Külmutamine puudutab ka FMF-i 255 miljonit dollarit fiskaalaastaks 2016, mis on välisministeeriumi haldusalas, ja teadmata hulka FMF-i raha, mis on jäänud kulutamata varasematel fiskaalaastatel.

USA ametnikud rõhutasid, et külmutamine ei puuduta tsiviilabi Pakistanile ning kui Islamabad asub terrorirühmituste vastu otsustavalt tegutsema, võib ta ka külmutatud raha kätte saada.