USA kongressi raport: Putin õõnestab järelejätmatult demokraatiat ja õigusriiki Euroopas ja USA-s

Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik

USA kongressi demokraatide värskes raportis hoiatatakse Venemaa süveneva häirimistegevuse eest kogu Euroopas ja tehakse järeldus, et kui mõned lääne demokraatiad on reageerinud agressiivsete vastumeetmetega, ei ole president Donald Trump pakkunud mingit strateegilist plaani, et toetada jõupingutusi USA kaitsmiseks taas Kremli süstemaatilise sekkumise ohvriks langemise eest.