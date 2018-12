USA kongress seadustas kanepi suuremahulise kasvatamise

Kanepikasvatamise seadustamist toetasid nii demokraadid kui vabariiklased, viimaste hinnangul on tegemist hea võimalusega USA farmeritele.

Kanepikasvatamist seadustav meede on osa mahukast põllumajandusseadusest, mille esindajatekoda kolmapäeval 369 poolt- ja 47 vastuhäälega heaks kiitis. Päev varem tegi sedasama senat, vastavalt 87 poolt- ja 13 vastuhäälega.

Senati vabariiklaste enamuse liider Mitch McConnell on seisukohal, et vastu võetud otsus on suure töö kulminatsioon: "Tegelikult läks võit kasvatajatele, töötlejatele, tootjatele ja tarbijatele, kellel on sellest laienevast turust võita." President Donald Trump pole veel seadust allkirjastanud.

"Ma laenan talle selleks puhuks hea meelega oma kanepipastaka," sõnas McConnell naljatades. McConnell esindab senatis Kentucky osariiki konservatiivide nimekirjas ning ta on kanepikasvatamise seadustamise poolt jõuliselt sõna võtnud.

Vastu võetud meede legaliseerib kanepi põllumajandustootena ja ühtlasi eemaldab selle kontrollitud ainete nimekirjast. Ent samas lubab teadlastel taotleda föderaalgrante ning laiendab kanepile saagikindlustuse võimalust.