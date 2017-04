USA „kõigi pommide ema“ tappis vähemalt 36 Islamiriigi võitlejat

Ameerika Ühendriikide sõjaväe poolt neljapäeval Afganistani heidetud võimsaim pomm tuumarelva eel, „kõigi pommide ema“ nõudis vähemalt 36 Islamiriigi võitleja elu.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul heideti 10 000 kilogrammine pomm GBU-43 MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb) enam kui 11 tonni lõhkeainega Afganistani idaossa Nangarhari provintsi, mis piirneb Pakistaniga.

GBU-43, mida tuntakse kui „kõigi pommide ema“, on GPSi teel juhitav pomm, mida katsetati esmakordselt 2003. aastal ja kasutati sõjategevuses esimest korda eile. See on eriti efektiivne kobarsihtmärkide hävitamisel korraga nii maa peal kui all.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kirjeldas pommitamist kui väga edukat missiooni, hoolimata sellest, et esialgu puudus ülevaade, millist kahju suudeti teha.

Trump lubas presidendikampaania ajal, et üks tema prioriteetidest on hävitada Islamiriik, mis tegutseb valdavalt Süüria ja Iraagi aladel.

Ta demonstreeris USA sõjalist võimekust eelmisel nädalal, kui andis loa korraldada Bashar al-Assadi vägede lennuväebaasi vastu raketirünnak vastusena keemiarelva kasutamisele kohalike tsiviilisikute vastu.

„Võrrelge viimasel kaheksal nädalal toimunut sellega, mis leidis reaalselt aset viimasel kaheksal aastal, ja te märkate tohutut erinevust,“ ütles Trump eile pressikonverentsil Valges Majas.

Ameeriklaste eesmärk oli hävitada Islamiriigi tunnelite ja koobaste võrgustik, mille abil neil on võimalik kergesti ringi liikuda ja rünnata USA sõjaväelasi kohapeal.

Käsu pommi heitmiseks andis kohapeal tegutsev USA komandör John Nicholson.

Välisriikide abist hoolimata on afgaanidel raskusi Talibani ja Islamiriigi mässuliste vastu võitlemisega. Afghanistani valitsus kontrollib vaatlejate sõnul vähem kui 60 protsenti oma territooriumist.

Islamiriik kasutab edukalt ära kohalike võimude nõrkust ja tugevneb riigi idaaladel jõudsalt. USA hinnangul on terroriorganisatsioonil seal pea 700 võitlejat, kohalike võimude sõnul juba 1500.

Komandör Nicholson ütles hiljuti, et kohapeale on vaja suuri lisajõude, et džihadistide pealetung tõrjuda.