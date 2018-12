USA kohus mõistis lennukiahistaja pikaks ajaks trellide taha

34-aastane Prabhu Ramamoorthy istus istmerea keskel, ühel pool tema abikaasa ja teisel pool ohver, kes jäi enda sõnul magama, kui lennuk õhku tõusis. Kui naine ärkas, avastas ta, et tema särgil ja pükstel olid nööbid avatud ning mehe käsi tema püksis, vahendab uudistekanal BBC.

USA Detroiti prokuratuur nõudis mehele üheteistkümne-aastast vabaduskaotust, aga kohtunik Terrence Berg leidis, et üheksa-aastane vanglakaristus on piisav selle eest, mida ta kirjeldas kui „äärmiselt tõsist rikkumist”.

Kui Ramamoorthy rikkumisest kuulis, eitas ta seda, öeldes politseinikele, et see ei ole võimalik, sest ka tema magas reisi ajal. Ta saadeti ilma kautsjoniõiguseta eeluurimisvanglasse, sest prokuratuur väitis, et ta on ühiskonnale ohtlik.

India kodanik Ramamoorthy saadetakse kodumaale tagasi pärast vanglakaristuse kandmist. Trellide taha mõisteti ta raskekujulise seksuaalse väärkohtlemise paragrahvi alusel.