USA kohus keelas Trumpil oma sotsiaalmeediast inimesi blokeerida

USA Manhattani piirkonnakohtuniku otsuse kohaselt on riigipea ja teiste valitsusametnike Twitteri postituste all käiv vestlus avalik foorum ja blokeerides inimesi seda külastamast oleks vastuolus USA põhiseaduse esimese parandusega, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Otsuse kohaselt võib Trump inimesi vaigistada, mis tähendab, et tema isiklikult ei näe nende positusi, küll aga ei tohi kedagi blokeerida, sest see hoiab kodaniku eemale oluliselt aruteluplatvormilt.

Columbia Ülikool andis kohtuotsuse järel justiitsministeeriumile teada umbes neljakümnest Twitteri kasutajast, kel ei ole endiselt võimalik riigipea @RealDonaldTrump nimelist Twitteri kontot külastada. Oma õiguste kaitseks kohtusse pöördumine vabastas juunis blokeeringust seitse kodanikku.

41 inimese seas, kelle puhul Trump tundis vajadust nad oma sotsiaalmeediakontolt eemale hoida, on filmiprodutsent, stsenarist, fotograaf ja kirjanik, kes jäi mehele silma tema poliitika kritiseerimisega. Teisipäeval vabastati vähemalt 20 neist senise blokeeringu alt, aga endiselt on teada, et mitmel inimesel, sh komöödianäitleja Rosie O’Donnellil, ei ole võimalik riigipea kontot külastada.

Trumpi Twitteri kontol on enam kui 54 miljonit jälgijat.